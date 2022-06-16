Не успело трио Шольца, Макрона и Драги приехать в Украину, как уже стало героем мемов

16 июня три лидера крупнейших стран Западной Европы посетили с визитом Киев.

Президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги еще не успели приехать в Украину, как уже стали героями многочисленных мемов. И не всегда дружелюбных.

Причиной стали противоречивые слова и действия этих политиков в отношении российской агрессии против Украины.

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