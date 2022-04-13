Задержание Медведчука: Украина установила новый рекорд по скорости создания мемов

Поспособствовало тому и фото задержанного Медведчука. Еже недавно кум путина был олигархом, ворочал миллиардами, а теперь беглый подозреваемый в госизмене предстал перед украинцами в жалком виде, поникшим, переодетым почему-то в украинскую военную форму явно большего размера, отчего та просто висит на нем.

У украинцев это сразу вызвало ассоциации с пленными россиянами. Да не со всеми, а с одним конкретным солдатом, который перед этим поразил нашу страну своим жалким видом и тоже стал героем мемов, как олицетворение истинного лица армии оккупантов.

Вообще же юморной тренд в отношении к аресту предателя задал сам президент Украины Владимир Зеленской, который публикацию фото с задержанным Медведчуком сопроводил подписью «С Днем космонавтики» (Этот праздник отмечается 12 апреля).

Много фотожаб обыгрывают связь Медведчука с Путиным и то, что рано или поздно диктатор страны-агрессора окажется на месте Медведчука.

Многие авторы мемов представляют Медведчука пленным российским оккупантом, коим тот, по сути, и является. И разговоры у него такие же: сказки про учения. Ну и, конечно, звонок близким. В одних вариантах он звонит сбежавшей из страны жене Окасане Марченко, в других — куму путину.

Есть и мем, кторый вызывает скорее слезы чем смех. На нем Медведчук держит в руках книгу историка Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса». Медведчук в советское время был адвокатом выдающегося поэта и диссидента, но вместо того, чтобы защитить Стуса, требовал еще большего наказания на судилище. Стус погиб в советком лагере. На Кипиани Медведчук подавал в суд.