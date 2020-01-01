fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Не тяни до лета, получи конфету: в Одессе начнут принимать ненужные новогодние елки

Не тяни до лета, получи конфету: в Одессе начнут принимать ненужные новогодние елки

Департамент городского хозяйства Одесского горсовета планирует в этом году определить специальные места, куда жители города смогут приносить после праздников новогодние елки.

Об этом сообщил и.о. директора департамента Дмитрий Жеман.

«Сейчас одесситы отгуляют Новый год и начнут выкидывать новогодние елки. Будут выносить к мусорным бакам или, еще хуже, бросать в неустановленных местах. Мы дополнительно сообщим адреса, куда можно будет прийти и оставить елку. А мы взамен будем давать конфеты», — сказал чиновник.

Напомним, в последние годы в Одессе появилось своеобразное соревнование – кто позже выбросит елку. В соцсетях выкладывали фото, когда высохшие елки приносили к мусорным бакам  и весной, и летом, и даже за несколько дней до нового года.

Видео: Одесский горсовет

Фото: 048.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить