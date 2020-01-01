Не тяни до лета, получи конфету: в Одессе начнут принимать ненужные новогодние елки

Департамент городского хозяйства Одесского горсовета планирует в этом году определить специальные места, куда жители города смогут приносить после праздников новогодние елки.

Об этом сообщил и.о. директора департамента Дмитрий Жеман.

«Сейчас одесситы отгуляют Новый год и начнут выкидывать новогодние елки. Будут выносить к мусорным бакам или, еще хуже, бросать в неустановленных местах. Мы дополнительно сообщим адреса, куда можно будет прийти и оставить елку. А мы взамен будем давать конфеты», — сказал чиновник.

Напомним, в последние годы в Одессе появилось своеобразное соревнование – кто позже выбросит елку. В соцсетях выкладывали фото, когда высохшие елки приносили к мусорным бакам и весной, и летом, и даже за несколько дней до нового года.

Видео: Одесский горсовет

Фото: 048.ua

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