Не ложитесь спать слишком рано, не выливайте питьевую воду и не сквернословьте: что отмечает церковь 28 июня

28 июня 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

28 июня по новому церковному календарю православные верующие чтят день перенесения мощей святых бессребреников Кира и Иоанна.

Кто такие святые бессребреники Кир и Иоанн

Кир и Иоанн, известные своей преданностью и милосердием, узнали о заключенной христианке и ее детях и отправились им на помощь. К сожалению, их подвиг закончился страданиями и мученической смертью. Сначала мощи святых бессребреников хранили в церкви святого апостола Марка. После ста лет, патриарх Александрийский Кирилл перенес эти святыни в Египет, где была возведена новая церковь в честь Кира и Иоанна. Этот день стал важным событием для почтения памяти праведников, которые пожертвовали собой ради других, и напоминанием о силе веры и милосердия.

Народные приметы 28 июня

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: много шишек на сосне — ждите большой урожай ячменя;

дождливый день — к ясной и теплой осени;

черника начала созревать — пора косить рожь;

иголки чертополоха не колются, потому что размякли — будет дождь;

скот сбился в кучу — ждите непогоды;

старая кошка активно играет — к дождливой погоде.

Что нельзя делать 28 июня

Сегодня нельзя делать следующее:

Нельзя ложиться спать слишком рано.

Не стоит выливать чистую питьевую воду.

Запрещено сквернословить и ссориться.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям