Не ложитесь спать слишком рано, не выливайте питьевую воду и не сквернословьте: что отмечает церковь 28 июня

Церковный праздник сегодня, 28 июня. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
28 июня 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
28 июня по новому церковному календарю православные верующие чтят день перенесения мощей святых бессребреников Кира и Иоанна.
Кто такие святые бессребреники Кир и Иоанн
Кир и Иоанн, известные своей преданностью и милосердием, узнали о заключенной христианке и ее детях и отправились им на помощь. К сожалению, их подвиг закончился страданиями и мученической смертью. Сначала мощи святых бессребреников хранили в церкви святого апостола Марка. После ста лет, патриарх Александрийский Кирилл перенес эти святыни в Египет, где была возведена новая церковь в честь Кира и Иоанна. Этот день стал важным событием для почтения памяти праведников, которые пожертвовали собой ради других, и напоминанием о силе веры и милосердия.
Народные приметы 28 июня
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: много шишек на сосне — ждите большой урожай ячменя;
- дождливый день — к ясной и теплой осени;
- черника начала созревать — пора косить рожь;
- иголки чертополоха не колются, потому что размякли — будет дождь;
- скот сбился в кучу — ждите непогоды;
- старая кошка активно играет — к дождливой погоде.
Что нельзя делать 28 июня
Сегодня нельзя делать следующее:
- Нельзя ложиться спать слишком рано.
- Не стоит выливать чистую питьевую воду.
- Запрещено сквернословить и ссориться.
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