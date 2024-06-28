Не лягайте спати надто рано, не виливайте питну воду та не лихословте: що відзначає церква 28 червня

28 червня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

28 червня за новим церковним календарем православні віряни вшановують день перенесення мощів святих безсрібників Кира та Івана.

Хто такі святі безсрібники Кир та Іван

Кир та Іван, відомі своєю відданістю і милосердям, дізналися про ув’язнену християнку та її дітей і вирушили їм на допомогу. На жаль, їхній подвиг закінчився стражданнями та мученицькою смертю. Спочатку мощі святих безсрібників зберігали в церкві святого апостола Марка. Після ста років, патріарх Олександрійський Кирило переніс ці святині до Єгипту, де було зведено нову церкву на честь Кира та Івана. Цей день став важливою подією для вшанування пам’яті праведників, які пожертвували собою заради інших, і нагадуванням про силу віри та милосердя.

Народні прикмети 28 червня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: багато шишок на сосні — чекайте на великий урожай ячменю;

дощовий день — до ясної і теплої осені;

чорниця почала дозрівати — пора косити жито;

голки будяка не колються, бо розм’якли — буде дощ;

худоба збилася до купи — чекайте на негоду;

стара кішка активно грається — до дощової погоди.

Що не можна робити 28 червня

Сьогодні не можна робити таке:

Не можна лягати спати надто рано.

Не варто виливати чисту питну воду.

Заборонено лихословити і сваритися.

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