Наводят марафет: ради ОМКФ Музкомедию отмыли от граффити и почистили красные дорожки

Так здание готовят к Одесскому международному кинофестивалю, открытие которого пройдет в театре Музыкальной комедии.

Убрались в театре не только снаружи, смыв грязь и графити, но и внутри. Облагородили и прилегающую территорию.

Заодно почистили красные ковровые дорожки без которых, как известно, и фестиваль не фестиваль

Церемония открытия ОМКФ состоится 14 августа.

Напомним, что в прошлом году Открытие ОМКФ-2020 прошло без красной дорожки и селебрити

Ранее сообщалось, что в этом году на ОМКФ покажут фильм – открытие Каннского фестиваля

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