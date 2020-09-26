Только кино! Открытие ОМКФ-2020 прошло без красной дорожки и селебрити (фоторепортаж)

Мы привыкли , что этот самый масштабный кинофорум Восточной Европы проходит в середине лета. Однако, в сложившихся условиях всемирного карантина наш фестиваль, как и все другие мировые кинофестивали, был не только перенесен на осень, но и перешел в режим онлайн.

Но тем не менее, не смотря на смену формата, организаторы решили соблюсти условности – все привычные для посетителей события фестиваля все же проведут. Не повезло лишь традиционной красной дорожке, на которую так любили приходить не только звезды кино и шоу бизнеса, но и политики и бизнесмены. К торжественному открытию онлайн готовились не менее тщательнее, чем к обычному. Для этого события сняли часовой, практически художественный фильм, в котором традиционные ведущие церемонии Олег Панюта и Янина Соколова сыграли роль самих себя. Перемещаясь по самым известным кинолокациям Одессы они знакомили зрителей с программой фестиваля, “случайно встречали” генерального директора ОМКФ Юлию Сенкевич и Президента ОМКФ Викторию Тигипко. По традиции на открытии был вручен и самый первый приз – Золотой Дюк, за вклад в киноискусство. Получил его шведский режиссер Рой Андерссон.

Сразу после церемонии открыли для доступа фильм-открытие фестиваля – блистательная комедия “Босой император”. Что касается остальных показов, то тут организаторы решили, что все фильмы конкурсной программы будут доступны для просмотра по два дня. А вот фильмы других программ – можно посмотреть до конца фестиваля. Чтобы присоединиться к онлайн показам зрителям необходимо купить на сайте фестиваля или фестивальный абонемент или купить одноразовый просмотр фильма.

Но одно событие останется неизменным – масштабный показ на Потемкинской лестнице в сопровождении оркестра, который состоится 2 октября и посетить который смогут все одесситы. Это будет фильм ужасов 1920 года “Голем: как он пришел в этот мир”.

Конечно, можно говорить о том, что фестиваль переживает не лучшие времена и определенный кризис. Но тут мы остаемся в определенном тренде – такую ситуацию переживают во всем мире и в отличие от многих других событий, ОМКФ все равно остается на плаву благодаря поддержке и своих постоянных зрителей. Фестиваль продлится до 3 октября и стать его виртуальным посетителем можно в любое время.

Фото: пресс-служба ОМКФ