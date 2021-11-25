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Насколько дорожники в Одесской области готовы к зиме

Насколько дорожники в Одесской области готовы к зиме

Солью и песком коммунальные службы уже запаслись. Техника тоже исправна.

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О том, как готовится регион зимой решать сложности на дорогах, рассказал глава Службы автомобильных дорог Одесской области Дмитрий Рыбалко.

Техникой и посыпкой запаслись

По его словам, область уже создала плановые запасы соли для посыпки дорог, песком запаслись на 90%.

Техника для расчистки снеговых заносов и посыпки проезжей части исправна и готова к работе. К тому же, парк таких спецмашин в области пополнился на 20 единиц.

Что касается организационных вопросов, в области налажена координация между дорожниками, спасателями и медиками. Дмитрий Рыбалко считает, что проблем с взаимодействием разных служб, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, не будет.

Теперь, по словам начальника службы автодорог, коммуникации всех служб проходят онлайн, с использованием современных мессенджеров, где в специальных группах объединены представители и дорожников, и медиков, и спасателей.

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Зимние шины зимой — обязательны

В октябре даже прошли учения, где на примере реальных событий прошлых лет, все службы отрабатывали свои действия, чтобы не опустит ситуации на автодорогах, когда много машин оказываются в снеговой ловушке.

В этой связи Дмитрий Рыбалко отметил, что обязательно проверялось наличие у медиков и спасателей автомобилей повышенной проходимости и наличие для этих машин зимних покрышек.

Он отметил, что зачастую именно из-за того, что участники дорожного движения выезжают зимой на летних покрышках, и возникают сложности и заторы на дорогах в критических ситуациях, когда наблюдаются сильные осадки.

При чрезвычайных ситуациях дорожники вместе с патрульной полицией будут поверять, какой тип покрышек установлен на автомобилях, и если резина летняя – такие автомобили на время ЧС будут отправляться в пункты отстоя.

В случае сильных осадков дорожники хотят усилить свой автопарк техникой спасателей и фермерских хозяйств. Дмитрий Рыбалко рассказал, что уже заключены соответствующие договора.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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