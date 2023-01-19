Мобилизация 2023: что изменилось и как будут возвращать мужчин из-за границы

Собрали для вас достоверную информацию о том, как в Украине в 2023 году будет проходить мобилизация военнообязанных.

Мобилизация продолжается в умеренном режиме. Ситуация может измениться

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 19 февраля 2023 года. Это предусмотрено Законом Украины от 16.11.2022 № 2738-ІХ.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украине пока нет нужды в массовой мобилизации. Объявленная с февраля 2022 года еще не завершена и протекает в спокойном режиме. По словам министра, 100% потенциала мобилизации еще не исчерпаны.

«Но, конечно, ситуация может на фронте измениться любым способом в любой момент, поэтому в зависимости от того, как будут развиваться события, будет приниматься решение СНБО, Президента, ВР и тогда будет это публично, что мы увеличиваем потребности сектора безопасности и обороны, нам нужно увеличивать мобилизацию», – сказал Резников.

Кого мобилизуют?

Во время всеобщей мобилизации военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет, которые могут нести службу по состоянию здоровья.

Согласно постановлению Кабинета Министров №1487 от 30 декабря 2022 года, стать на персонально-первичный и персональный военный учет в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях должны граждане Украины из числа:

призывников в возрасте от 16 (в год достижения 17-летнего возраста) до 27 лет;

военнообязанных и резервистов, не достигших предельного возраста пребывания в запасе, в том числе женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность, а также по собственному желанию женщин, имеющих специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, перечень которых утвержден Минобороны;

в том числе женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность. Мобилизация и служба в армии для них добровольны;

для всех других женщин военный учет, мобилизация и служба в армии – только по собственному желанию.

«Внутри перемещенные граждане обязаны встать на военный учет по фактическому месту жительства. ВПЛ подлежат мобилизации на равных условиях с местными жителями», – объяснил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Относительно особенностей региональной мобилизации. В каждом территориальном центре комплектования ведется учет военнообязанных. В единственной базе есть вся информация о том, где и сколько мобилизованных определенных специальностей. ТЦК получают задачи по призыву в определенное время конкретного специалиста в том или ином регионе.

Мобилизация проходит постоянно, ежедневно, планово

Роман Горбач сообщил, что они работают согласно плану. Никаких волн мобилизации не предполагается. «Призываем, в первую очередь, имеющих опыт прохождения военной службы. А лучше еще опыт участия в антитеррористической операции или операции Объединенных сил. Также призыв идет и гражданам, которые не проходили военную службу», – объяснил Горбач.

Мобилизированных без опыта обязательно направляют в учебные центры или высшие военные учебные заведения. Минимум на 1 месяц подготовки. Роман Горбач подчеркнул, что все специальности необходимы для комплектования ВСУ и других формирований.

Какие правила вручения повесток?

В военное время мобилизуют с помощью повестки – это письменный документ с мокрой печатью. Он должен быть подписан руководителем ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки).

Документ дают военнообязанному лично в руки. Его могут вручить где угодно: на улице, рабочем месте или блокпостах. Передать повестку могут только сотрудник ТЦКСП, а также уполномоченные лица органов местного самоуправления, руководители предприятий/учреждений/организаций, в том числе учебных заведений, физические лица-предприниматели, управители многоквартирных домов.

Можно отказаться от повестки в следующих случаях:

если в документе указаны неверные данные получателя;

повестку вручает не уполномоченное для этого лицо;

нет печати военкомата/подписи военного комиссара.

Документ считается врученным, если призывник расписался в нем.

Какая ответственность ожидает нарушителей законодательства о мобилизации?

За первое нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации граждан штрафуют в размере от 1700 до 3400 грн. За повторное – от 3400 до 5100 грн.

Уголовная ответственность наступает за игнорирование повестки на отправку. Это квалифицируется как уклонение от мобилизации. Предусмотрено лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

Могут ли вернуть на службу мужчин, выехавших за границу?

Согласно вышеуказанному постановлению Кабмина №1487, учет мужчин и женщин будут вести не только ТЦК в Украине. Дипломатические учреждения получили права «информировать» украинцев о призыве, а также обязаны хранить и передавать ТЦК их личные данные. И способствовать их возвращению в Украину на службу. Это касается мужчин с украинским паспортом, уехавших за границу более чем на три месяца.

Адвокат, кандидат юридических наук Анастасия Хижняк объясняет, что постановление касается всех военнообязанных мужчин и женщин.

Порядка и механизмов возвращения украинцев пока нет. «Но есть только цитата «способствовать возвращению военнообязанных во время призыва и мобилизации».

Возможно, порядок будет позже в виде инструкций и положений. Единственное действие дипучреждения – извещать. Повестки давать не могут. Такого долга нет», – рассказала Анастасия Хижняк.

По ее словам, наказание не прописано, но теоретически может быть привлечение к административной ответственности за нарушение военного учета.

Политолог Максим Несвитайлов считает, что «некоторым мужчинам, которые пересекли границу незаконно, или воспользовались законной возможностью уехать, но не вернулись в положенный срок, это будет колокольчик». Политолог считает, что украинское общество в большинстве своем с пониманием относится к мобилизационным мерам. По его мнению, этим нельзя злоупотреблять, разъяснительная работа должна проводиться на постоянной основе.

Ольга Лопатюк

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