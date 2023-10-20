Новини Одеси та Одеської області

Ґвалтував малолітню дівчинку та знімав це на відео: на Одещині судитимуть молодика

Ґвалтував малолітню дівчинку та знімав це на відео: на Одещині судитимуть молодика

На Одещині суд розглядає справу стосовно 21-річного мешканця області, який зґвалтував малолітню дівчинку. А також знімав це на відео та розповсюджував в інтернет-мережі. 

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Ще у 2021 році правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж, виявили 19-річного мешканця Одеського району, який вчиняє дії сексуального характеру відносно малолітньої односелиці.

Хлопцеві повідомили про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла 14 років.

Наразі досудове розслідування за даним фактом завершено, а обвинувальний акт відносно зловмисника вже скеровано до суду.

Також в поліції повідомили, що у мобільному телефоні молодика спеціалісти виявили відеофайли, що містили сцени дитячої порнографії. Серед різних відео, які зловмисник завантажив з мережі Інтернет, був також і медіафайл за участі його малолітньої односелиці, який він розповсюдив серед своїх знайомих.

гвалтівник

Правоохоронці встановили, що молодик, скориставшись складними життєвими обставинами сім’ї, у якій проживала дівчинка, за невелику винагороду знімав її в сексуальних сценах.

До суду скеровано справу, в якій молодого чоловіка підозрюють в умисному придбанні та зберіганні дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження та у виготовленні, умисному зберіганні, розповсюдженні дитячої порнографії, –

повідомили в поліції.

За вчинені протиправні дії йому загрожу від 8 до 12 років в’язниці.

Наразі суд  обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідство триває.

Читайте також: 

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати