Ґвалтував малолітню дівчинку та знімав це на відео: на Одещині судитимуть молодика

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Ще у 2021 році правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж, виявили 19-річного мешканця Одеського району, який вчиняє дії сексуального характеру відносно малолітньої односелиці.

Хлопцеві повідомили про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла 14 років.

Наразі досудове розслідування за даним фактом завершено, а обвинувальний акт відносно зловмисника вже скеровано до суду.

Також в поліції повідомили, що у мобільному телефоні молодика спеціалісти виявили відеофайли, що містили сцени дитячої порнографії. Серед різних відео, які зловмисник завантажив з мережі Інтернет, був також і медіафайл за участі його малолітньої односелиці, який він розповсюдив серед своїх знайомих.

Правоохоронці встановили, що молодик, скориставшись складними життєвими обставинами сім’ї, у якій проживала дівчинка, за невелику винагороду знімав її в сексуальних сценах.

До суду скеровано справу, в якій молодого чоловіка підозрюють в умисному придбанні та зберіганні дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження та у виготовленні, умисному зберіганні, розповсюдженні дитячої порнографії, –

повідомили в поліції.

За вчинені протиправні дії йому загрожу від 8 до 12 років в’язниці.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідство триває.

Читайте також: