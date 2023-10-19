Новини Одеси та Одеської області

Народні обранці проголосували за заборону московських церков в Україні

Народні обранці проголосували за заборону московських церков в Україні

Сьогодні, 19 жовтня, народні обранці у першому читанні проголосували за законопроєкт №8371, який забороняє діяльність релігійних організацій, які пов’язані з росією.

Про це повідомив у телеграмі народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк.

Підтримали законопроєкт про заборону церков московського патріархату  267 нардепів:

  • 175 – від фракції “Слуга народу”,
  • 26 – “Європейська солідарність”,
  • 17 – від “Батьківщини”,
  • 1 – від “Платформа за життя та мир”,
  • 8 – “За майбутнє”,
  • 18 – “Голос”,
  • 12 – “Довіра”.

Та жодного голосу не було від депутатської групи “Відновлення України”.

Голосування в Верховній Раді

Ініціатором законопроєкту була Служба безпеки України.

Таким чином, у першому читанні народні депутати дали старт забороні Української православної церкви ()донедавна – московського патріархату). Хоча останні відхрещуються і наполягають, що зв’язків з росією не мають.

Суперечки про заборону УПЦ МП в Україні розпочалися з перших днів повномасштабного вторгнення. Адже РПЦ та її керівник патріарх Кирило послідовно підтримують дії російських військ.

Голосування за законопроєкт гальмувала сама Верховна Рада. А спікер Стефанчук заявляв, що документ не набере необхідної кількості парламентських голосів.

У справу втрутився голова СБУ Василь Малюк, який попросив депутатів ухвалити цей закон. Це дасть можливість швидко забороняти діяльність церковних громад, у яких виявили колаборантів.

Наразі законопроєкт мають доопрацювати й чи вистачить за голосування у другому читанні парламентських голосів, покаже час.

В той самий час на сайті Української православної церкви з’явилася перша реакція. Там впевнені, що проголосований в першому читанні Радою законопроєкт 8371 — це ще не прийнятий закон, а проєкт. Який, до того ж не відповідає Європейській конвенції з прав людини й Конституції України.

У Юридичному відділі УПЦ написали, що цей законопроєкт не відповідає Конвенції з прав людини та Конституції України (ст. 35), оскільки жоден з цих документів не передбачає можливості заборони права на свободу віросповідання.

Ані релігієзнавча експертиза, ані кримінальні провадження, ані національна безпека не є підставою не лише для заборони, а й для обмеження права на свободу віросповідання, –

відреагували юристи УПЦ.

Також на законопроєкт №8371 про заборону московських церков відреагували й в Одеській єпархії. Там процитували ст. 35 Конституції України про право на свободу світогляду і віросповідання.

Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова, –

йдеться у повідомленні.

Також прибічники Української православної церкви впевнені, що прийняття цього законопроєкту буде свідчити про те, що права і свободи людини, за які сьогодні воює народ України, втрачають свій сенс.

Читайте також: Православні свята в Одесі з 1 вересня відзначатимуть за новим календарем

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати