Народні обранці проголосували за заборону московських церков в Україні

Про це повідомив у телеграмі народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк.

Підтримали законопроєкт про заборону церков московського патріархату 267 нардепів:

175 – від фракції “Слуга народу”,

26 – “Європейська солідарність”,

17 – від “Батьківщини”,

1 – від “Платформа за життя та мир”,

8 – “За майбутнє”,

18 – “Голос”,

12 – “Довіра”.

Та жодного голосу не було від депутатської групи “Відновлення України”.

Ініціатором законопроєкту була Служба безпеки України.

Таким чином, у першому читанні народні депутати дали старт забороні Української православної церкви ()донедавна – московського патріархату). Хоча останні відхрещуються і наполягають, що зв’язків з росією не мають.

Суперечки про заборону УПЦ МП в Україні розпочалися з перших днів повномасштабного вторгнення. Адже РПЦ та її керівник патріарх Кирило послідовно підтримують дії російських військ.

Голосування за законопроєкт гальмувала сама Верховна Рада. А спікер Стефанчук заявляв, що документ не набере необхідної кількості парламентських голосів.

У справу втрутився голова СБУ Василь Малюк, який попросив депутатів ухвалити цей закон. Це дасть можливість швидко забороняти діяльність церковних громад, у яких виявили колаборантів.

Наразі законопроєкт мають доопрацювати й чи вистачить за голосування у другому читанні парламентських голосів, покаже час.

В той самий час на сайті Української православної церкви з’явилася перша реакція. Там впевнені, що проголосований в першому читанні Радою законопроєкт 8371 — це ще не прийнятий закон, а проєкт. Який, до того ж не відповідає Європейській конвенції з прав людини й Конституції України.

У Юридичному відділі УПЦ написали, що цей законопроєкт не відповідає Конвенції з прав людини та Конституції України (ст. 35), оскільки жоден з цих документів не передбачає можливості заборони права на свободу віросповідання.

Ані релігієзнавча експертиза, ані кримінальні провадження, ані національна безпека не є підставою не лише для заборони, а й для обмеження права на свободу віросповідання, –

відреагували юристи УПЦ.

Також на законопроєкт №8371 про заборону московських церков відреагували й в Одеській єпархії. Там процитували ст. 35 Конституції України про право на свободу світогляду і віросповідання.

Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова, –

йдеться у повідомленні.

Також прибічники Української православної церкви впевнені, що прийняття цього законопроєкту буде свідчити про те, що права і свободи людини, за які сьогодні воює народ України, втрачають свій сенс.

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