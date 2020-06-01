Наркотики “для себя”: в Одесской области задержали любителя каннабиса

Во двор правонарушителя, проживающего в Кодымском районе области, полицейские пришли, получив оперативную информацию о хранении гражданином особо опасного наркотического средства. Во время санкционированного обыска в хозяйственной постройке 53-летнего подозреваемого полицейские нашли каннабис.
По словам хозяина, наркотики он хранил для собственного употребления. Сведения по данному факту в территориальном отделении полиции были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).
Фото: пресс-служба Нацполиции в Одесской области