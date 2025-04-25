Собственные источники дохода нардепов в 2024 году традиционно охватывают зарплаты, компенсации, пенсии и денежные подарки от родственников.

Возглавил рейтинг народный депутат от запрещенной ОПЗЖ Николай Скорик — 3,2 миллиона гривен. Его доход сформировали зарплата в Верховной Раде, пенсия, компенсации на аренду жилья и проезд, а также подарок от матери Людмилы Залюбинской в 1,3 миллиона гривен.

В 2022 году Скорик также лидировал с доходом в 2,8 миллиона гривен, а в 2023 году не попадал в тождественную пятерку нардепов, хотя его доход составил 1,5 миллиона гривен.

На втором месте — Алексей Гончаренко из Европейской солидарности, который задекларировал 3 миллиона гривен. Львиная доля этой суммы — 2,1 миллиона гривен составило вознаграждение за использование аудиовизуального произведения. Кроме того, мать депутата Марина Гончаренко подарила ему еще 152 тысячи гривен. В 2022 и 2023 годах Гончаренко в топе не фигурировал.

Третью строчку разделили сразу двое «слуг народа» — Александр Ткаченко и Олег Колев. Каждый из них задекларировал 1,7 миллиона гривен. Это типичная для депутатов структура дохода: зарплата в Верховной Раде, компенсация стоимости аренды жилья, средства на возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью, и проезд по Украине.

Оба парламентария стабильно входили в топ 5 прошлых лет. Ткаченко в 2022 году задекларировал 1,2 миллиона гривен, а в 2023 — 1,6 миллиона. У Колева было 1,2 миллиона гривен в 2022-м и 1,6 миллиона — в 2023-м.

Замыкает пятерку Антон Киссе из партии «Наш край». В 2024 году его доход составил 1,6 миллиона гривен. Источниками дохода были зарплата нардепа, доход от предоставления имущества в аренду и пенсия. В 2022 году Киссе был на третьем месте с 1,3 миллионом гривен, а в 2023 — на четвертом с 1,6 миллионом гривен.

Ранее сообщалось, что зарплата мэра Одессы Геннадия Труханова за год выросла в четыре раза и вывела его в десятку городских голов Украины с самым высоким доходом.

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