Напротив одесского «Привоза» появилась Стена любви

Кто бы мог подумать, что еще одним романтическим местом в городе станет больше именно в этом «бурлящем» районе.

На улице Екатерининской, напротив нашего «самого-самого» рынка — «Привоза» — появилась… Стена любви.

Мест для влюбленных у нас не так-то и много. Теперь можно полюбоваться еще одним: на синем-синем фоне можно прочитать фразу «Я тебя люблю» на огромном количестве языков мира.

Идея не нова: в Горсаду красуется Дерево любви скульптора Михаила Ревы. Его ствол тоже «исписан» признаниями в любви на многих языках мира.

Но то — скульптура, а это что-то вроде стрит-арта. В его середине красуется наша известная одесская эмблема Якорь-сердце, а вокруг него в огромном количестве — то самое «Я тебя люблю».

Это место уже назвали новой «счастливой фотозоной», даже появилось что-то вроде приметы, что рядом с этим «влюбленным новшеством» надо постоять — и тогда обязательно повезет. Ну вот примерно, как для везения надо посидеть на скамейке с влюбленными фонарями в парке им. Т.Г.Шевченко, которые тоже, кстати, появились совсем недавно и о которых рассказывала «Одесская жизнь».

В общем, еще одним романтическим уголком в Одессе стало больше, а уж верить в приметы или нет — дело ваше.