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Сколько платить за доставку газа?

Сколько платить за доставку газа?

С оплатой за потребленный газ все просто. Сколько израсходовали, столько и заплатили. А стоимость доставки, или абонплата, как ее еще называют, считается иначе и меняется ежегодно с января. Какой будет сумма оплаты в этом году и как ее рассчитать — ответы на эти и другие вопросы в нашем материале.

  1. От чего зависит плата за доставку газа?

Плата за доставку газа (абонплата) рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства на основе тарифов облгазов, которые отличаются в разных регионах. Тарифы облгазов сейчас не меняются. Но ежемесячная абонплата традиционно с начала года будет пересчитана для каждого домохозяйства. Сумма абонплаты рассчитывается индивидуально — исходя из объемов газа, потребленного за предыдущий газовый год, то есть с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года. Если в этом периоде семья израсходовала газа меньше, чем в предыдущем газовом сезоне, то и платить за доставку (распределение) газа она будет меньше. Соответственно, при большем потреблении газа абонплата тоже будет больше.

2. Как самому рассчитать абонплату?

Чтобы самостоятельно рассчитать абонплату, необходимо знать тариф облгаза за  распределение газа и ваш объем потребления газа за прошлый газовый год. Тарифы, как правило, есть на сайте поставщика услуги или указаны в платежке. Индивидуальный объем потребления газа можно найти в личном кабинете или тоже в платежке.

Рассчитывается абонплата за доставку газа так: сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф за его доставку. Результат делится на 12 месяцев.

К примеру, при потреблении 1600 кубометров за газовый год ежемесячная абонплата за доставку газа в Одесской области (тариф — 1,308 гривни с НДС) составит 174,40 гривни (1600×1,308:12), а во Львовской области (тариф — 2,028 гривни с НДС) — 270,40 гривни (1600×2,028:12).

У некоторых потребителей размер платы за доставку газа бывает меньше комиссии банка. Например, если газ используется только для приготовления пищи. В таком случае газовщики советуют платить сразу за квартал или полугодие.

  1. Когда за доставку газа можно не платить?

Согласно законодательству, даже если потребитель не пользовался газом в течение года, но подключен к трубе, он все равно должен оплатить услугу по распределению газа. Чтобы не платить, труба должна быть отрезана, а такой факт — зафиксирован в документах.

Для потребителей с нулевым потреблением, а также для тех, кто пользовался газом менее 9 месяцев, НКРЭКУ ввела минимальный платеж за доставку газа. Он рассчитывается исходя из действующих норм потребления газа и зависит от имеющихся у потребителя газовых приборов. Так, если потребитель пользуется только газовой плитой, то его заказанная мощность установлена на уровне 39 кубометров в год. Для потребителей, имеющих газовую плиту и колонку, минимальная заказанная мощность составляет 126 кубометров. Для тех, кто использует газовый котел для отопления, — 314 кубических метров. Минимальная плата за доставку газа установлена и в том случае, если трубы газоснабжения опломбированы.

В условиях военной агрессии рф, естественно, есть и другие нюансы. Если объект газопотребления или внутридомовая система газоснабжения были повреждены, после обследования специалистами систем газоснабжения потребителям должны сделать перерасчет.

Что делать, если не согласны с объемами газа, которые выставил облгаз за прошлый газовый год?

В таких случаях потребителю надо обратиться к оператору газораспределительной системы (ГРС) и исправить информацию о потребленных кубометрах. Если на месте не удалось решить вопрос, можно написать жалобу в Национальную комиссию по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о нарушении со стороны оператора ГРС (облгаза). Адрес Нацкомиссии: 03057, г. Киев, ул. Семьи Бродских, 19. Еще один вариант – подать на облгаз в суд.

Помните: важно своевременно (ежемесячно — с 1-го по 5-е число) передавать показания счетчика и контролировать их фиксацию. Тогда облгазы не смогут завышать цифры и начислять больше.

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Ольга НОВИКОВА

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Редакция ПРОФИЛЬ

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