Надо ли выходить из автобуса, троллейбуса и трамвая во время тревоги?

С начала военного положения общественный транспорт в большинстве случаев продолжал работать во время воздушных тревог, хотя рекомендации о приостановке движения были.
С начала августа местные власти Киева приняли решение приостанавливать движение наземного пассажирского транспорта во время звучания сирен. Пассажиры и водитель должны покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия.
После окончания тревоги водитель должен 10 минут подождать, пока пассажиры вернутся на свои места. При этом повторно оплачивать проезд не надо. Движение поездов в метро между подземными станциями проходит в обычном режиме и приостанавливается по наземным участкам.
Подобные правила ввели и в некоторых других городах.
В Виннице должны останавливаться автобусы и трамваи.
В Днепре пока решили останавливать только электротранспорт: пояснили, что он наиболее уязвим при ракетных ударах, так как подключен к электросети.
Запретили движение пассажирского транспорта во время тревог и в Подольске Одесской области.
Во всех случаях находиться в салоне во время тревоги пассажирам запрещается – все должны проследовать в ближайшее укрытие.
Если же защитного сооружения поблизости нет, по правилам безопасности следует спрятаться за бетонными плитами, бордюром, лечь в углублениях земли, после чего — сгруппироваться и закрыть голову руками.
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