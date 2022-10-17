Новости Одессы и Одесской области

«Надiя на Дію»: о чем просят Минцифры одесские депутаты? (видео)

«Надiя на Дію»: о чем просят Минцифры одесские депутаты? (видео)

Одессу предлагают сделать первым в Украине городом, где благодаря приложению «Дiя» возможно будет «делать все возможное и невозможное».
Соответствующее обращение на имя министра цифровой трансформации Украины, вице-премьера Михаила Федорова подготовила группа депутатов Одесского горсовета от партии «Слуга народа».

Об этом сообщает депутат Алексей Асауленко.

Как поясняет депутат в опубликованном у себя в Facebook видео, он и его коллеги предлагают сделать так, чтобы через «Дiю» в Одессе можно было готовить всевозможные обращения, а также участвовать в голосовании и делать «все, что возможно в цифровой Украине».

Сейчас депутаты ждут ответа на обращение.

«Надежда на Дію… Если получится – это, действительно, будет круто!», – добавил Асауленко.

Помимо Алексея Асауленко, в состав группы вошли депутаты Вадим Мороховский, Ольг Квасницкая, Олег Филимонов, Наталья Жукова, Александра Ковальчук, Елена Коробкова, Дарья Рыбак и Сергей Данилюк.

Читайте также: Одесский активист предложил изменить герб и флаг Одессы (эскизы)

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить