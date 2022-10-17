«Надiя на Дію»: о чем просят Минцифры одесские депутаты? (видео)

Одессу предлагают сделать первым в Украине городом, где благодаря приложению «Дiя» возможно будет «делать все возможное и невозможное». Соответствующее обращение на имя министра цифровой трансформации Украины, вице-премьера Михаила Федорова подготовила группа депутатов Одесского горсовета от партии «Слуга народа».

Об этом сообщает депутат Алексей Асауленко.

Как поясняет депутат в опубликованном у себя в Facebook видео, он и его коллеги предлагают сделать так, чтобы через «Дiю» в Одессе можно было готовить всевозможные обращения, а также участвовать в голосовании и делать «все, что возможно в цифровой Украине».

Сейчас депутаты ждут ответа на обращение.

«Надежда на Дію… Если получится – это, действительно, будет круто!», – добавил Асауленко.

Помимо Алексея Асауленко, в состав группы вошли депутаты Вадим Мороховский, Ольг Квасницкая, Олег Филимонов, Наталья Жукова, Александра Ковальчук, Елена Коробкова, Дарья Рыбак и Сергей Данилюк.