Новости Одессы и Одесской области

Одесский активист предложил изменить герб и флаг Одессы (эскизы)

Одесский активист предложил изменить герб и флаг Одессы (эскизы)

Общественный деятель Дмитрий Король из Одессы предложил заменить на гербе города изображение золотой звезды города-героя на Абданк.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сейчас много говорят о декоммунизации и деколонизации. Одним из элементов, напоминающих о советском прошлом, является звезда на гербе. Стоит заменить звезду на Абданк (в символике Hab (unseren) Dank — (мы) благодарны тебе). Абданк использовался как родовой герб нескольких украинских шляхетских, польских, литовско-белорусских родов», — отметил активист.

Слева — действующий герб Одессы. Справа — вариант, который предложил Дмитрий Король.

Отметим, что Абданк использовался в гербе польских шляхтичей Язловецких, которые примерно 600 лет назад владели городом Кочубей (историческое название Одессы). Поэтому этот знак использовался и в качестве герба города.

Абданк на старинной монете

В этой связи сейчас абданк является нарукавным символом 126-й Отдельной бригады территориальной обороны г. Одесса. А в 2020 году он присутствовал на марке «Одессе-600 лет», которую погасили на Одесском главпочтамте.

символика 126-й бригады терробороны Одесса

Нарукавный знак 126-й отдельной бригады территориальной обороны

марка и конверт - Одессе 600 лет

Марка и конверт — Одессе 600 лет

За всю историю Одессы герб города менялся много раз. Во времена российской империи было два варианта, в советский период был свой вариант. С момента обретения Украиной независимости у города тоже было уже два варианта герба. Первый был принят в 1993 году, а нынешний — в 1999-м.

Новому гербу Одессы – новый флаг

Еще Дмитрий Король выступает за изменения флага Одессы. Он поддержал предложение Лидии Синило, которое она высказала еще четыре года назад.

Одесситка обратилась с предложением внести некоторые изменения в цветовую палитру одесского флага: белую полосу сделать светло-синей. По мнению Лидии Синило, наш город находится на берегу моря, так что на флаге города должен присутствовать синий цвет.

Вариант флага Одессы, предложенный Лидией Синило

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в сентябре умер один из соавторов действующего герба города — художник-сценограф и общественный деятель Григорий Фаер.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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