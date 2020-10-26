Начальника Одесской таможни уволили не до конца: какую должность он займет?

Уволенный и.о. начальника Одесской таможни Денис Пудрик остается работать в этом же подразделении, но на должности заместителя руководителя.

Об этом сам Пудрик заявил в интервью РБК-Украина.

“Уволили – это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу. На следующий день еще по шестерым вышел аналогичный приказ, но написали почему-то только обо мне”, – заявил он.

Напомним, что Пудрика уволили 21 октября. Официальная причина: по результатам двух месяцев прослеживались негативные результаты в работе Одесской таможни.

Гостаможслужба сообщала, что в октябре на Одесской таможне имело место общее снижение уровня таможенной стоимости товаров на 15%, налоговой нагрузки на единицу импорта – на 11,6%, в результате чего бюджет недополучил положенные средства.

Сам Пудрик назвал совершенно иные цифры.

“Августовский показатель администрированных таможенных поступлений составил 3,7 млрд грн, превысив на 1,1 млрд грн поступления августа прошлого года. Этот показатель стал наибольшим месячным показателем и процентом выполнения в 2020 году. В сентябре нами тоже было обеспечено выполнение планового показателя более чем на 3,8 млрд грн таможенных платежей. Суммарно за III квартал текущего года мы превысили поступления предыдущего квартала на 2,5 млрд грн”, – сказал таможенник.

Кроме того, по словам Пудрика, в октябре по предварительным прогнозам при сохранении существующей динамики в госбюджет из Одесской таможни тоже должно быть перечислено 3,7-3,8 млрд грн, что соответствует поступлением октября прошлого года. Поступления этих месяцев на Одесской таможне, отметил Пудрик, являются крупнейшими за 2019-2020 годы.