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Нацбанк выпустил новую монету, посвященную ВМС Украины

Нацбанк выпустил новую монету, посвященную ВМС Украины

Номинал новой монеты – 10 гривен. В обращение она вводится с 14 июля 2022 года.

В сообщении пресс-служба НБУ сказано, что памятная монета посвящена отдельному виду Вооруженных Сил, сдерживающему агрессию против Украины с моря и на приморских направлениях.

Монета имеет номинал 10 гривен и выполнена из сплава на основе цинка, появится в обращении в четверг, 14 июля. Ее вес 12,4 г, а тираж составит 1 млн единиц.

На аверсе монеты в центре на зеркальном фоне размещена эмблема Военно-морских сил ВСУ, внизу слева от нее – малый Государственный Герб Украины, внизу справа – номинал 10 и графический символ гривны.

На реверсе на фоне волн изображены разные типы кораблей как символ ВМС ВСУ, в состав которых, кроме надводных сил, также входят морская авиация, морская пехота, береговая артиллерия и др. Вверху на фоне обозначенных южных морских рубежей нашего государства и исключительной морской экономической зоны Украины есть надписи: “Верность, мужество, сила”.

Авторами дизайна новой монеты стали: Владимир Таран, Александр и Сергей Харук. Скульпторы – Анатолий и Владимир Демяненко.

Украинские военные – армия несгибаемых и непокоренных бойцов, настоящих патриотов, которые в условиях войны демонстрируют мужество, победу, силу духа, волю и желание победить врага. Сегодня миллионы украинцев поддерживают и помогают украинским защитникам, верят в них и нашу общую победу!

– сказано в сообщении Нацбанка.

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