Какими будут памятные монеты, посвященные борьбе Украины с российской агрессией

Нацбанк страны уже выбрал эскизы и начинает работу по созданию первой памятной монеты.

Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Работа над созданием первой памятной монеты уже началась. Серия призвана рассказать всему миру о героическом сопротивлении украинцев российским захватчикам.

Итоги открытого народного голосования за эскизы монет и творческие работы уже подвели. В номинации «Лучший эскиз» наибольшее количество голосов получили работы «Единство — сила», «Остров Змеиный», «Призрак Киева», «Слава Героям», «Украина — мать героев».

В номинации «Лучшая творческая работа» победадосталась произведениям: «Берегиня», «Героям слава!», «Приглашаем в Чернобаевку», «Аист» и «Слава Героям!».

Первой будет отчеканена монета «В единстве — сила»

«В условиях войны украинский народ демонстрирует абсолютное и несокрушимое единство. Именно поэтому наша монета будет называться «В единстве — сила». Сила, отражающая всенародное единение украинцев в борьбе против российского агрессора, а также международную поддержку, которую оказывает Украине весь мир», — отметил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Одна сторона этой монеты будет воспроизведена по мотивам эскиза «Единство — сила» авторства Алины Малюты; другая — по мотивам эскиза «Помощь стран-партнеров» авторства Сергея Топкина, который также участвовал в конкурсе.