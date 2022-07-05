Ватикан отчеканил серебряную монету в поддержку Украины

Монетный двор Ватикана выпустил памятную серебряную медаль, посвященную Украине. На ней изображены украинские беженцы. Вырученные деньги пойдут на помощь Украине.

Об этом сообщает «Армия. Информ».

Одна медаль стоит 50 евро, все средства от продажи тиража будут направлены на инициативы Папы Франциска по помощи пострадавшим от войны украинцам.

Для ватиканского Монетного двора – это беспрецедентное событие: там впервые производят медаль для благотворительных целей.

Известно, что дизайн монеты разработали художницы Ориетта Росси и Даниэла Лонго.

На монете они изобразили трех человек, которые бегут из города, разрушенного бомбами, во главе с идущей навстречу молодой мамой. Вверху на латинице и кириллице надпись «PAX — MИP». На аверсе Даниэла Лонго изображает голубя мира, внизу герб Папы Франциска и часть молитвы, которую он прочитал во время общей аудиенции 16 марта 2022 года.

Это не просто символ, это настоящий жест в поддержку Украины: на 100-й день российского вторжения в Украину Ватиканский офис филателии и нумизматики выпустил специальную серебряную монету (23 гр.), посвященную Украине,

— написал посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, какими будут памятные монеты, посвященные борьбе Украины с российской агрессией.