Нацбанк вводить в обіг срібну монету, присвячену Томосу

Національний банк України видав півкілограмову срібну монету номіналом у 50 гривень.

Сьогодні, 22 липня, Національний банк України ввів у обіг срібну монету, присвячену Томосу.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Пам’ятна срібна монета важить 500 г та видана тиражем у 1000 штук.

“Присвячена події, яка ознаменувала тисячолітній шлях української церкви від створення до здобуття незалежності, – наданню Томосу про автокефалію Православної церкви України. Томос, текст якого ухвалено архієрейським синодом Вселенського патріархату, офіційно затверджує канонічний автокефальний статус Православної церкви України як однієї з 15 помісних православних церков”, – йдеться у повідомленні.

Роздрібна ціна такої монети становить грн.

На аверсі монети: унизу розміщений малий Державний Герб України (ліворуч), півколом надписи “Україна”, рік карбування монети “2019” та номінал “п’ятдесят гривень”. У центрі монети зображена стилізована хрестоподібна композиція, увінчана позолоченим відбитком печатки Вселенського Патріарха Варфоломія.

Довкола композиції на позолочених медальйонах зображені кафедральні собори помісних православних церков світу, поруч зазначені їхні назви. Угорі позначена Константинопольська церква, під нею Александрійська, праворуч Антіохійська, під нею Єрусалимська(праворуч), під нею Російська, ліворуч Сербська, під нею Румунська, унизу Болгарська, ліворуч Грузинська, над нею Кіпрсьька, ліворуч Елладська, угорі Польська, над нею Албанська, праворуч Чеських земель і Ссловаччини, над нею Українська.

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено Вселенського Патріарха Варфоломія, який передає сувій, тобто Томос, Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію. Реверс монети також має написи: 15-та Церква у Благословенному хорі автокефальних церков та «Святіша церква України»/06.01.2019 .

Фото: galfinance.info