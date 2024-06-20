На станции «Одесса-Восточная» ударило током подростка

Об этом пишет Телеграм-канал «Одеське життя», ссылаясь на информацию областного управления полиции.

Полицейские установили, что 13-летний парень вылез на грузовой вагон, где его поразило электротоком. Подростка в шоковом состоянии обнаружили рабочие, которые ремонтировали неподалеку электронные линии. Они с помощью лестницы сняли его с вагона и передали вызванным на место медикам скорой помощи.

Пострадавшего подростка госпитализировали с множественными электрическими ожогами 2-3 степени туловища, рук и ног.

Сейчас в полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

«Обращаем внимание граждан на то, что железнодорожные пути – не место для развлечений. Поезда находятся под высоковольтными линиями с очень высоким напряжением. Даже на расстоянии двух метров до линий электропередач можно получить поражение током, что может привести к трагическим последствиям.

Призываем родителей объяснять это детям и контролировать, где и с кем они проводят время»,

– сообщают правоохранители.

Напомним, трагедия на железной дороге случилась и 16 июля в Подольском районе – там товарный поезд сбил насмерть 15-летнюю девочку. Она шла между путями и не реагировала на звуковые сигналы, который подавал машинист. Ему пришлось применить экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

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