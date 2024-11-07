Новости Одессы и Одесской области

В Арцизе впервые за 20 лет реконструируют очистные сооружения

В Арцизе впервые за 20 лет реконструируют очистные сооружения

В Арцизе стартовала реконструкция очистных сооружений, которые были построены еще в 1967 году. Из-за сброса неочищенных стоков в местные водоемы под угрозой оказались экология региона и Черное море.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

По его словам, Арцизская громада долгое время сталкивалась с экологическими проблемами из-за неисправных очистных сооружений. А их ремонт не проводился уже два десятилетия.

канализация

Проект реконструкции очистных сооружений стартовал 10 октября 2024 года.

Новые очистные канализационные сооружения позволят:

  • остановить загрязнение водоемов;
  • снизить влияние на климат благодаря энергосберегающим технологиям;
  • обеспечить надежную систему очистки воды для будущих поколений.

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Олег Кипер сообщил, что 69 миллионов грн на реализацию проекта Арцизская громада получила от Европейского инвестиционного банка и правительства Украины благодаря Программе по восстановлению Украины.

Еще 13 млн грн будет уплачено из местных бюджетов Одесской области и Арцизской громады.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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