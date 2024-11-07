В Арцизе впервые за 20 лет реконструируют очистные сооружения

В Арцизе стартовала реконструкция очистных сооружений, которые были построены еще в 1967 году. Из-за сброса неочищенных стоков в местные водоемы под угрозой оказались экология региона и Черное море.
Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.
По его словам, Арцизская громада долгое время сталкивалась с экологическими проблемами из-за неисправных очистных сооружений. А их ремонт не проводился уже два десятилетия.
Проект реконструкции очистных сооружений стартовал 10 октября 2024 года.
Новые очистные канализационные сооружения позволят:
- остановить загрязнение водоемов;
- снизить влияние на климат благодаря энергосберегающим технологиям;
- обеспечить надежную систему очистки воды для будущих поколений.
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Олег Кипер сообщил, что 69 миллионов грн на реализацию проекта Арцизская громада получила от Европейского инвестиционного банка и правительства Украины благодаря Программе по восстановлению Украины.
Еще 13 млн грн будет уплачено из местных бюджетов Одесской области и Арцизской громады.