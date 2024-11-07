В Арцизе впервые за 20 лет реконструируют очистные сооружения

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

По его словам, Арцизская громада долгое время сталкивалась с экологическими проблемами из-за неисправных очистных сооружений. А их ремонт не проводился уже два десятилетия.

Проект реконструкции очистных сооружений стартовал 10 октября 2024 года.

Новые очистные канализационные сооружения позволят:

остановить загрязнение водоемов;

снизить влияние на климат благодаря энергосберегающим технологиям;

обеспечить надежную систему очистки воды для будущих поколений.

Олег Кипер сообщил, что 69 миллионов грн на реализацию проекта Арцизская громада получила от Европейского инвестиционного банка и правительства Украины благодаря Программе по восстановлению Украины.

Еще 13 млн грн будет уплачено из местных бюджетов Одесской области и Арцизской громады.