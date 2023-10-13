На взятке задержали «главных» таможенников Одесского аэропорта (фото)

Об этом сообщили в ГБР и Офисе генпрокурора.

По данным следствия, таможенники наладили схему получения взяток от предпринимателей за то, чтобы быстрее оформлять импортируемые товары и не создавать препятствий во время их растаможки.

Следователи утверждают, что к начальнику поста обратился владелец общества, имевший разрешение на осуществление таможенной брокерской деятельности. Предприниматель хотел уточнить у него полный список документов и процедуру таможенного оформления в условиях введенного в Украине военного положения.

Начальник вместе с заместителем систематически требовали и получали по 200 долларов от компаний-импортеров за каждый контейнер товаров, на который у бизнесменов были все разрешительные документы.

Задержали начальника с подчиненным после получения очередного транша — 2 тысячи долларов.

Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что одесский таможенник требовал взятку у благотворительного фонда.

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