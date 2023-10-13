На хабарі затримали “головних” митників Одеського аеропорту (фото)

Про це повідомили у ГБР та Офісі генпрокурора.

За даними слідства, митники налагодили схему отримання хабарів від підприємців за те, щоб швидше оформляти товари, що імпортуються, і не створювати перешкод під час їх розмитнення.

Слідчі стверджують, що до начальника посту звернувся власник товариства, який мав дозвіл на провадження митної брокерської діяльності. Підприємець хотів уточнити у нього повний список документів та процедуру митного оформлення в умовах запровадженого в Україні військового стану.

Начальник разом із заступником систематично вимагали та отримували по 200 доларів від компаній-імпортерів за кожен контейнер товарів, на який у бізнесменів були всі дозвільні документи.

Затримали начальника з підлеглим після отримання чергового траншу – 2 тисячі доларів.

Їм загрожує до 10 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що одеський митник вимагав хабар у благодійного фонду.

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