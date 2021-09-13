Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус в Одесской области 13 сентября: снова спад или мало тестов?

Коронавирус в Одесской области 13 сентября: снова спад или мало тестов?

По состоянию на утро понедельника, 13 сентября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 56 новых случая коронавируса (COVID-19). По сравнению с предыдущим днем, это почти вдвое меньше.
Такие данные приводит Минздрав Украины.

Таким образом, на сегодня в Одесской области 146 543 зараженных COVID-19. Случаев смерти от коронавирусной болезни за последние сутки не регистрировалось, выздоровел 51 житель области.

В целом в Украине на утро 13 сентября официально подтвердили 1205 новых случаев COVID-19 против 2196 днем ранее. Всего на сегодняшний день в стране 2 317 824 зараженных. За сутки умерли 18 больных, выздоровели 758 украинцев.

Однако стоит отметить, что на выходных как правило регистрируют меньше новых случаев заражения коронавирусом. Это может быть связано с тем, что в выходные дни делается меньше тестов на COVID-19. В последующие дни дана цифра может существенно вырасти.

Как сообщала «Одесская жизнь», на утро воскресенья, 12 сентября, в Одесской области лабораторно подтвердили 172 новых случая коронавируса.

Также напомним, что 11 и 12 сентября в Одессе работало 10 центров массовой вакцинации от COVID-19.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить