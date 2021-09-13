Коронавирус в Одесской области 13 сентября: снова спад или мало тестов?

По состоянию на утро понедельника, 13 сентября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 56 новых случая коронавируса (COVID-19). По сравнению с предыдущим днем, это почти вдвое меньше. Такие данные приводит Минздрав Украины.

Таким образом, на сегодня в Одесской области 146 543 зараженных COVID-19. Случаев смерти от коронавирусной болезни за последние сутки не регистрировалось, выздоровел 51 житель области.

В целом в Украине на утро 13 сентября официально подтвердили 1205 новых случаев COVID-19 против 2196 днем ранее. Всего на сегодняшний день в стране 2 317 824 зараженных. За сутки умерли 18 больных, выздоровели 758 украинцев.

Однако стоит отметить, что на выходных как правило регистрируют меньше новых случаев заражения коронавирусом. Это может быть связано с тем, что в выходные дни делается меньше тестов на COVID-19. В последующие дни дана цифра может существенно вырасти.

Как сообщала «Одесская жизнь», на утро воскресенья, 12 сентября, в Одесской области лабораторно подтвердили 172 новых случая коронавируса.

Также напомним, что 11 и 12 сентября в Одессе работало 10 центров массовой вакцинации от COVID-19.