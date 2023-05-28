На востоке Украины погиб многодетный отец из Одесской области

Житель Староказацкой громады Белгород-Днестровского района Александр Кулиш погиб 21 мая 2023 года под Бахмутом Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Белгород-Днестровского районного совета.

32-летний Александр Кулиш жил в селе Карналеевка Староказацкой громады. У него остались жена и пятеро детей.

Хоронить Героя будут 29 мая в с. Карналеевка.

Выражаем искренние соболезнования семьям защитников. Герои не умирают, а навсегда остаются в нашей памяти.

Вечная память Герям!

Напомним, что на фронте погиб уроженец села Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области Александр Тимонин.

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Фото: Белгород-Днестровский районный совет