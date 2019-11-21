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Новости Одессы и Одесской области

На улицы Одессы выйдут новые вместительные и удобные автобусы

На улицы Одессы выйдут новые вместительные и удобные автобусы

Компания ПАО «Севертранс» приобрела более 30-ти автобусов, 10 из которых уже скоро начнут работать на некоторых маршрутах городского транспорта.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, перевозчик сначала планирует запустить автобусы по маршрутам № 232, 242, 250. Это произойдет уже в нынешнем году, а в ближайшей перспективе обновят транспорт и на других маршрутах Одессы.

Такие автобусы низкопольные и вместительные – перевозят более 80-ти пассажиров. Центральную часть салона занимает большая вместительная накопительная площадка. Средняя дверь оснащена откидной аппарелью и специальным поручнем для комфортной перевозки людей с ограниченными возможностями.

Все автобусы оснащены кондиционерами, что немаловажно для Одессы.

Напомним, с 21 ноября на маршруте №26 начал работать трехсекционный трамвай.

Плату за проезд в Одесских маршрутках планируют повысить.

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