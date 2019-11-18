Плату за проезд в одесских маршрутках планируют повысить

В Одесской мэрии допускают повышение тарифа на проезд в маршрутках.

Об этом сообщает “Первый городской” канал со ссылкой на вице-мэра Павла Вугельмана.

По словам чиновника, в Одессе рассматривают план по смене работы городского транспорта. Вместо тесных желтых маршруток «Богдан» на улицы города планируют пустить большие, вместительные автобусы. Однако для того, чтобы частным перевозчикам с такими комфортабельными автобусами было выгодно выйти на маршруты, им необходимо предложить подходящие условия.

Павел Вугельман отметил, что для этого должен быть пересмотрен тариф на перевозки. “И при проведении конкурсов на те или иные маршруты в будущем мы считаем, что мы должны закладывать тот момент, что маршрутные такси должны быть более вместительные, более комфортабельные», — сказал вице-мэр.

Однако сроки повышения платы на проезд он не озвучил.

Фото: Инфопорт

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