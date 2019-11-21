fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Випробування завершено: Одеський трамвай-велетень тепер двічі на день курсуватиме за маршрутом №26

Випробування завершено: Одеський трамвай-велетень тепер двічі на день курсуватиме за маршрутом №26

Вчора, 20 листопада, у свій перший рейс відправився трисекційний трамвай Odissey MAX.

Про це повідомляє пресслужба КП Одесміськелектротранс у Facebook.

Вагон-велетень відправився у рейс о 15:58 за маршрутом №26. В цей час він вже був добряче заповнений. Одесити проявили справжній інтерес до незвичного вагону, який вразив їх своїми габаритами. Воно й не дивно, адже довжина Odissey MAX – майже 31 метр.

– Це логічне продовження системної роботи підприємства з оновлення рухомого складу, – заявив заступник директора КП «ОМЕТ» з експлуатації Олександр Коваль. – У минулому році ми презентували односекційний трамвай Odissey, сьогодні в перший рейс відправляється Odissey МАХ, який покликаний поліпшити сполучення на Люстдорфському напрямку в пікові години.

Виїжджати на маршрут велетень буде двічі на день – вранці та ввечері, саме тоді, коли кількість пасажирів, що їдуть на роботу та з роботи найбільша.

Після того, як в Одесі запрацює трамвайний маршрут «Північ-Південь» Odissey MAX працюватиме на маршруті між вулицею Паустовського та 11-ю станцією Люстдорфської дороги.

Фото: Одесміськелектротранс

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить