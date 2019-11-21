Випробування завершено: Одеський трамвай-велетень тепер двічі на день курсуватиме за маршрутом №26

Про це повідомляє пресслужба КП Одесміськелектротранс у Facebook.

Вагон-велетень відправився у рейс о 15:58 за маршрутом №26. В цей час він вже був добряче заповнений. Одесити проявили справжній інтерес до незвичного вагону, який вразив їх своїми габаритами. Воно й не дивно, адже довжина Odissey MAX – майже 31 метр.

– Це логічне продовження системної роботи підприємства з оновлення рухомого складу, – заявив заступник директора КП «ОМЕТ» з експлуатації Олександр Коваль. – У минулому році ми презентували односекційний трамвай Odissey, сьогодні в перший рейс відправляється Odissey МАХ, який покликаний поліпшити сполучення на Люстдорфському напрямку в пікові години.

Виїжджати на маршрут велетень буде двічі на день – вранці та ввечері, саме тоді, коли кількість пасажирів, що їдуть на роботу та з роботи найбільша. Після того, як в Одесі запрацює трамвайний маршрут «Північ-Південь» Odissey MAX працюватиме на маршруті між вулицею Паустовського та 11-ю станцією Люстдорфської дороги. Фото: Одесміськелектротранс

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