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В Одессе горел 17-этажный дом (фото, видео)

В Одессе горел 17-этажный дом (фото, видео)

28 января в высотном жилом комплексе на Маршала Говорова загорелась квартира на 9 этаже. О сложности пожара говорит то, что его тушили 13 пожарных машин и 56 спасателей.

О происшествии сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации спасателей 28 января в 17:55 поступило сообщение о пожаре в 17-этажном жилом доме, в городе Одессе, по улице Маршала Говорова.


Прибыв на место, спасатели установили, что открытым пламенем горит квартира на 9 этаже.

Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

Также пришлось эвакуировать 7 жителей с верхних этажей в том числе 2-х детей. В 18:22 пожар локализован и в 18:31 ликвидирован на площади 15 м2. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб – устанавливаются

В Службе спасения отметили, что их сотрудникам пришлось эвакуировать припаркованные автомобили, чтобы пожарная техника смогла проехать.  От ГСЧС привлекались 13 единиц пожарной техники и 56 спасателей.

двое пожарных возле пожарной машины
спасатели в дыму тушат пожар
вид сверху на пожарные машины
двое пожарных в дыму

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что сильный пожар под Одессой уничтожил три дома.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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