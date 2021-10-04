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На улице Лейтенанта Шмидта в Одессе пилят деревья: что с проездом?

На улице Лейтенанта Шмидта в Одессе пилят деревья: что с проездом?

4 октября 2021 года рабочие коммунального предприятия «Горзелентрест» начали обрезку деревьев на улице Лейтенанта Шмидта. Работы продляться до 6 октября включительно.

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Об этом сообщили на официальном сайте Одесского городского совета.

На улице Лейтенанта Шмидта пообещали пробки

В связи с работами по комплексной обрезке зеленых насаждений на улице Лейтенанта Шмидта 4-6 октября движение автотранспорта там будет затруднено.

обрезка деревьев в Одессе

В сообщении сказано, что завершить работы планируется в среду, 6 октября 2021 года.

КП «Горзелентрест» обращается к одесситам и гостям города с просьбой в эти дни не парковать транспортные средства на улице Лейтенанта Шмидта, так как припаркованные автомобили препятствуют работе спецтехники.

обрезка деревьев в Одессе обрезка деревьев в Одессе

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Фото пресс-службы Одесского городского совета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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