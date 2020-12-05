Одесские коммунальщики уродливо обкорнали деревья возле школы на Варненской (фото)

В Одессе коммунальщики продолжают «обрезку» деревьев, после которой растительность приобретает не ухоженный, а, скорее, уродливый вид.
На этот раз «под раздачу» попади деревья возле школы №100 на улице Варненской в микрорайоне Черемушки.
Напомним, ранее в Одессе коммунальщики основательно подрезали 200-летний канадский тополь во дворе по улице Торговой, известный как «пушкинский тополь» и являющийся памятником природы местного значения.
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Фото: Кекс