Одесские коммунальщики уродливо обкорнали деревья возле школы на Варненской (фото)

В Одессе вырубили деревья на Фонтане ради «АТБ» (фото) Госэкоинспекция в Одесской области намерена привлечь к административной ответственности должностных лиц компании «АТБ-инвест» за уничтожение в Одессе зеленых насаждений между 6-й и 7-й станциями Большого Фонтана. ПОДРОБНЕЕ

Дачные советы: зачем белить деревья? Многие дачники белят деревья по-старинке, для «красоты», причем – весной. Такая процедура действительно больше носит косметический характер. ПОДРОБНЕЕ