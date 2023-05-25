На улице Екатерининской в Одессе изменилась схема дорожного движения (фото)

В Одессе на улице Екатерининской произошли изменения в организации дорожного движения. Рассказываем, что там поменялось.

Городские власти планируют ввести платную парковку на участке этой улице от Ланжероновской до екатериниской площади. Но пока оборудование для оплаты ещё не установлено, поэтому в данный момент парковаться там можно бесплатно.

Эту информацию предоставил Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета. Вкратце рассмотрим изменения в организации дорожного движения:

Ранее на улице Екатерининской, от Ланжероновской до Екатерининской площади, действовал запрет на остановку и стоянку транспортных средств по обе стороны дороги (показывали знаки 3.34);

В новой схеме организации дорожного движения разрешается стоянка и остановка в соответствии с правилами дорожного движения (знаки 3.34 были демонтированы).

Кроме того, стоит отметить, что специалистами коммунального предприятия «СМЭП» была нанесена дорожная разметка на участке улицы Екатерининской между улицей Греческой и площадью Екатерининской. Эта разметка учитывает организацию платной парковки на данном участке и обеспечивает полноценное движение транспорта по всем полосам движения.

Мы будем следить за развитием событий и информировать вас о любых новостях связанных с дорожным движением в Одессе.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в центре Одессы, на пересечении улиц Канатной и Троицкой, изменили схему движения транспорта.

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