В центре Одессы изменили схему движения транспорта

В центре Одессы, на пересечении улиц Канатной и Троицкой, изменили схему движения транспорта. Теперь передвигаться по этому участку дороги станет легче.

Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Одесского городского совета.

Изменения предусматривают возможность осуществления проезда перекрестков с двух полос по обоим направлениям и определено направление движения по полосам от ул. Осипова.

Следует отметить, что на перекрестке установили знаки дорожного движения и обновили разметку, а также разметили разметили пешеходные переходы.

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Фото: Телеграм-канал Одесского горсовета