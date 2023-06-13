На Тузловские лиманы прилетела австралийская птица

В Национальный природный парк «Тузловские лиманы» прилетел черный лебедь. В природе он встречается на территории Австралии и Тасмании.

Появление этой птицы вызвало удивление, ведь его родина – далекая Австралия, – пишет на своей странице в Facebook Иван Русев.

По словам ученого, черный лебедь (Cygnus atratus) – водоплавающая птица семьи уточных. Они вообще редко летают, с большим трудом поднимаясь с земли, да и с воды могут взлететь не сразу. Но если черный лебедь уже в воздухе, то летит он очень быстро.

Своеобразная красота черного лебедя особенно заметна, когда он парит над землей и его белые маховые перья резко выделяются на общем фоне синевато-черного оперения. По краям крыльев у черного лебедя вьющиеся перья. Клюв алый.

В отличие от нашего молчаливого местного лебедя шипуна у черного лебедя есть настоящий голос. Им птицы приветствуют друг друга, сопровождая это махами головы.

В отличие от большинства водных птиц и других видов лебедей, черный лебедь перелетной птицей не является. Однако, он достаточно мобильный и даже малейшие препятствия, такие как навязчивый длительный шум, могут заставить его изменить местонахождение.

Питается черный лебедь преимущественно водной растительностью и мелкими водорослями и различными гидробионтами, которых много на Тузловских лиманах.

Природозащитник предполагает, что лебедь в природный парк «Тузловские лиманы» прилетел из зоопарка после катастрофы на Каховской ГЭС или из Аскании-Нова.

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