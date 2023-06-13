На Тузлівські лимани прилетів австралійський птах

В Національний природний парк “Тузлівські лимани” прилетів чорний лебідь. У природі він зустрічається на території Австралії й Тасманії.

Поява цього птаха викликала здивування, адже його батьківщина – далека Австралія, – пише на своїй сторінці у Facebook Іван Русєв.

За словами вченого, чорний лебідь (Cygnus atratus) – водоплавний птах родини качкових. Вони взагалі рідко літають, з великими труднощами піднімаючись з землі, та й з води можуть злетіти не відразу. Але якщо чорний лебідь вже в повітрі, то летить він дуже швидко.

Своєрідна краса чорного лебедя особливо помітна, коли він ширяє над землею і його білі махові пір’їни різко виділяються на загальному тлі синяво-чорного оперення. По краях крил у чорного лебедя кучеряві пір’я. Дзьоб яскраво-червоний.

На відміну від нашого мовчазного місцевого лебедя шипуна, у чорного лебедя є справжній голос. Ним птахи вітають один одного, супроводжуючи це махами голови.

На відміну від більшості водних птахів та інших видів лебедів, чорний лебідь перелітним птахом не є. Однак, він досить мобільний і навіть найменші перешкоди, такі, як нав’язливий тривалий шум, можуть змусити його змінити місце перебування.

Харчується лебідь чорний переважно водною рослинністю і дрібними водоростями та різними гідробіонтами, яких багато на Тузлівських лиманах.

Природозахисник припускає, що лебідь в природний парк “Тузлівські лимани” прилетів з зоопарку після катастрофи на Каховській ГЕС або з Асканії-Нова.

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