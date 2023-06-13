Новини Одеси та Одеської області

На Тузлівські лимани прилетів австралійський птах

На Тузлівські лимани прилетів австралійський птах

В Національний природний парк “Тузлівські лимани” прилетів чорний лебідь. У природі він зустрічається на території Австралії й Тасманії. 

Поява цього птаха викликала здивування, адже його батьківщина – далека Австралія, – пише на своїй сторінці у Facebook Іван Русєв.

За словами вченого, чорний лебідь (Cygnus atratus) – водоплавний птах родини качкових. Вони взагалі рідко літають, з великими труднощами піднімаючись з землі, та й з води можуть злетіти не відразу. Але якщо чорний лебідь вже в повітрі, то летить він дуже швидко.

чорний лебідь

НПП “Тузлівські лимани”. Чорний лебідь.

Своєрідна краса чорного лебедя особливо помітна, коли він ширяє над землею і його білі махові пір’їни різко виділяються на загальному тлі синяво-чорного оперення. По краях крил у чорного лебедя кучеряві пір’я. Дзьоб яскраво-червоний.

На відміну від нашого мовчазного місцевого лебедя шипуна, у чорного лебедя є справжній голос. Ним птахи вітають один одного, супроводжуючи це махами голови.

На відміну від більшості водних птахів та інших видів лебедів, чорний лебідь перелітним птахом не є. Однак, він досить мобільний і навіть найменші перешкоди, такі, як нав’язливий тривалий шум, можуть змусити його змінити місце перебування.

Харчується лебідь чорний переважно водною рослинністю і дрібними водоростями та різними гідробіонтами, яких багато на Тузлівських лиманах.

Природозахисник припускає, що лебідь в природний парк “Тузлівські лимани” прилетів з зоопарку після катастрофи на Каховській ГЕС або з Асканії-Нова.

Читайте також:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати