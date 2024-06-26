В Одессе инкассаторский автомобиль насмерть сбил мужчину

Сегодня, 26 июня, около девяти часов на проспекте Небесной Сотни пожилой мужчина переходил дорогу и попал под колеса инкассаторского автомобиля. Пострадавший погиб на месте происшествия.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Предварительно полицейские установили, что 61-летний водитель инкассаторского автомобиля Volkswagen Transporter сбил 73-летнего мужчину, когда тот переходил дорогу в неустановленном месте. К сожалению, от полученных травм пострадавший погиб.
Водитель будет проверен на состояние опьянения.
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Следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ ГУНП в Одесской области устанавливает полные обстоятельства происшествия, после чего ей будет дана правовая квалификация.
В субботу, 23 июня, на улице Михаила Грушевского произошло ДТП, в котором погиб 9-летний ребенок.