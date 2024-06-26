В Одессе инкассаторский автомобиль насмерть сбил мужчину

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно полицейские установили, что 61-летний водитель инкассаторского автомобиля Volkswagen Transporter сбил 73-летнего мужчину, когда тот переходил дорогу в неустановленном месте. К сожалению, от полученных травм пострадавший погиб.

Водитель будет проверен на состояние опьянения.

Следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ ГУНП в Одесской области устанавливает полные обстоятельства происшествия, после чего ей будет дана правовая квалификация.

В субботу, 23 июня, на улице Михаила Грушевского произошло ДТП, в котором погиб 9-летний ребенок.