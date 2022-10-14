На трассе Одесса-Рени столкнулись маршрутка и два грузовика

Вечером 13 октября в селе Великий Дальник на перекрестке произошла арвия с участием двух грузовых автомобилей и маршрутки. В ДТП пострадало три человека.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
На автодороге сообщением Одесса-Рени, в селе Большой Дальник, на пересечении трассы и сельской улицы, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей и маршрутного такси.
По данным полиции, на светофоре водитель одного грузовика проигнорировал красный свет, не пропустил маршрутку и врезался в нее. После чего грузовик вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с другим грузовиком.
Пострадали три пассажира общественного транспорта. Одному оказали медицинскую помощь на месте, еще двоих «скорая» доставила в больницу.
Ранее «Одеская Жизнь» сообщала, что в Одессе автокран протаранил маршрутку – есть пострадавшие.
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