На трассе Одесса-Рени лоб в лоб столкнулись две фуры

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Белгороде-Днестровском районе. Там произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей. Водитель одного из них погиб.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 21 сентября на трассе Одесса-Рени, возле города Татарбунары. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля DAF не справился с управлением, наехал на островок безопасности, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим грузовым автомобилем DAF.

Водитель первого грузовика от полученных травм погиб на месте. Второго водителя доставили в больницу с повреждениями разной степени тяжести.

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