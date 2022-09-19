В Одессе автокран протаранил маршрутку – есть пострадавшие (видео, фото)

Сегодня утром, 19 сентября, в Одессе произошло ДТП с участием маршрутки и грузового крана. Автокран протаранил маршрутку №146. ЧП случилось около 9:00 на улице Добровольского, что на поселке Котовского.
Как сообщают ряд местных Телеграмм-каналов, кран пробил крышу маршрутки.
Предварительно, пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Несколько человек госпитализировали, троих – в тяжелом состоянии.
В полиции инцидент пока не комментируют.
Также сообщается, что в момент аварии водитель автокрана был пьян.
Подробности происшествия уточняются. На месте работают медики и правоохранители.