Про це повідомили в поліції Одеської області.

Попередньо встановлено, що 47-річна мешканка Плахтіївської громади за кермом «Chevrolet», рухаючись у бік селища Сарата, виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з вантажівкою «Mercedes-Benz» із напівпричепом.

Унаслідок аварії важкі травми отримала жінка-водій, її було госпіталізовано, але в лікарні вона померла.

51-річного водія вантажівки перевірять на стан сп’яніння. Після встановлення всіх обставин події йому буде надано правову кваліфікацію.

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