На трассе Одесса-Рени фура снесла старенький ВАЗ

Полицейские Белгород-Днестровского района устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на трассе Одесса-Рени. Там столкнулись зерновоз и легковушка. Пассажир последней погиб.
Об этом сообщили полиции Одесской области.
Авария произошла 23 октября около половины восьмого утра вблизи села Николаевка-Новороссийская.
По предварительной информации, 69-летний водитель легкового автомобиля «ВАЗ 2101», выезжая со второстепенной дороги на главную, не предпочел грузовой автомобиль «МАN» под управлением 19-летнего жителя Николаевщины.
В результате столкновения пассажир легковушки, 60-летний житель Болградского района, скончался в карете «скорой» от полученных травм. Оба водителя не пострадали.
Читайте также:
- Трасса Одесса – Рени временно закрыта – что произошло?
- На трассе Одесса-Рени массовая авария, образовалась пробка: как объехать