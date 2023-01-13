На трассе Одесса – Рени опрокинулся микроавтобус – есть пострадавшие

В полиции Одесской области расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшесвия на трассе Одесса – Рени, которое случилось вечером четверга, 12 января, на въезде в село Старокозачье Белгород-Днестровского района. В аварии пострадали шесть человек.

По информации правоохранителей, 40-летняя водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter подвозила шестерых односельчан с работы и не справилась с управлением из-за гололеда. Автомобиль опрокинулся, в результате чего все находящиеся в нем пассажиры получили травмы разной степени тяжести. Два человека в возрасте 17-ти и 28-ти лет были госпитализированы с переломами и ушибами, другие – отделались незначительными повреждениями.

То, что водитель в момент ДТП была трезвая, подтвердила медицинская экспертиза.

По факту ДТП открыто уголовное производство, будет назначен ряд экспертиз.

Правоохранители призывают водителей быть осторожными на дороге, особенно во время ухудшения погодных условий, и соблюдать элементарные правила безопасности: шины автотранспорта должны соответствовать сезону, управляйте автомобилем надо осторожно и взвешенно и обязательно соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами.

Еще новости Одессы по теме:

Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области