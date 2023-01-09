На трассе Одесса – Рени опрокинулся бензовоз и заблокировал движение

Сегодня вечером, 9 января 2023 года, на участке трассы Одесса – Рени, от поворота на село Лощиновку до автодороги сообщением Измаил – Рени, вижение транспорта перекрыто из-за дорожной аварии с участием бензовоза.
По предварительной информации Измаильского районного отдела полиции, водитель грузовика с топливом не справился с управлением, и в результате машина опрокинулась. Мужчина не пострадал, сейчас его проверяют на состояние алкогольного опьянения.
На месте ДТП работают сотрудники Измаильского районного отдела полиции и спасатели.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП и обеспечивают безопасность дорожного движения.
Движение транспорта на указанном участке трассы обещают возобновить после подъема бензовоза.