На трассе Одесса – Рени опрокинулся бензовоз и заблокировал движение

Опасный генератор: в Одесской области угорели 9 человек Вечером пятницы, 23 декабря 2022 года, в городе Овидиополе Одесской области девять сотрудников одной организации отравились угарным газом от работы генератора. Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и Медицины Катастроф. ПОДРОБНЕЕ

Возобновлено движение транспорта по трассе Одесса-Рени в районе Сараты Движение на участке дороги М-15 было закрыто с вечера 9 декабря до утра 12 декабря в связи с ремонтом железнодорожного переезда. На данный момент все работы завершены. ПОДРОБНЕЕ