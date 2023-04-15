На трассе Одесса-Южный нашли готовый к стрельбе гранатомет 

14 апреля РПГ-22 во взведенном состоянии нашли и изъяли с места обнаружения под Одессой и уничтожили на полигоне.

Военный аналитик Виктор Босняк считает, что найденный гранатомет на трассе может быть схроном российских диверсантов, которые хотели поразить из него военную технику ВСУ.

“Мне кажется, что нашли «закладку» для российских диверсантов: тяжелое вооружение при наличии агентуры на месте обычно с собой не таскают, его заблаговременно прячут тутошние «друзья». Трасса, где нашли — одна из тех, по которой перебрасывали в критический момент силы и средства на николаевское направление”, — так прокомментировал аналитик обнаружение опасной находки.

Виктор Босняк полагает, схрон сделали незадолго до 24 февраля 2022 года. Затем российские диверсанты должны были ее найти и использовать против Вооруженных сил Украины.

Но враг так и не воспользовался своим оружием, потому рашистов остановили далеко от Одессы. Схрон оказался никому не нужным. Эксперт считает, что подобных “закладок” на территории Одесской области могут сотни.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала об уничтожении год назад флагмана российского Черноморского флота крейсера «Москва». Чем и как ВСУ смогли уничтожить самый крупный военный корабль на Черном море.

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