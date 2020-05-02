Одесские атланты вышли из «заточения» (фото)

Ими, обновленными и по-прежнему титанически удерживающими небесный свод, можно снова любоваться.

Недавно «Одесская жизнь» рассказывала, что реставрация дома Фальц-Фейна подходит к концу. Уже можно было увидеть без лесов большую часть фасада — ту, которая выходит на ул. Гоголя.

Тогда знаменитые атланты все еще были за металлическим ограждением. Теперь же их «освободили». На той части фасада, которая еще была за ограждением, тоже уже почти окончены реставрационные работы.

Напомним, дом Фальц-Фейна («дом с атлантами») — памятник архитектуры и градостроительства в Одессе, на улице Гоголя № 5-7.

Архитекторы – Л. Л. Влодек и С. А. Ландесман, 1899 г.

Дом известен в под одесско-народным названием «Дом с атлантами» благодаря скульптуре работы Фишеля Т. Л., изображающей двух атлантов.

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