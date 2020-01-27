На сьогодні в Україні немає жодного підтвердженого випадку коронавірусу – Мінздоров’я

Міністерство охорони здоров’я України наголошує, що станом на сьогодні немає жодного підтвердженого випадку нового коронавірусу 2019-nCoV в Україні.

Про це пише Урядовий портал.

Державна установа “Київський міський лабораторний центр МОЗ України”повідомила про виявлення 1 випадку коронавірусу. Проте коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Виявлений коронавірус не є новою інфекцією 2019-nCoV.

Раніше повідомлялось про три підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі три випадки не підтвердились.

24 січня був підписаний Наказ МОЗ України«Про заходи щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювань спричинених новим коронавірусом, виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, Китай)»

Відповідно до Наказу були вжиті такі заходи:

Утворення оперативного штабу щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом 2019-nCoV.

Затвердження рекомендації щодо дій при виявленні коронавірусної інфекції 2019-nCoV.

Перевірку готовності закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги особам з вірусом 2019-nCoV.

Проведення додаткових навчань медичного персоналу з питань дотримання вимог протиепідемічного режиму, біологічної безпеки та біологічного захисту при виявленні випадку 2019-nCoV.

Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.

У разі появи симптомів, що свідчать про гострі респіраторні захворювання під час подорожі або після неї, мандрівникам рекомендується звернутися до лікаря та надати відомості про історію подорожей.

Стандартні рекомендації ВООЗ для широкої громадськості щодо зменшення впливу та передачі ГРВІ:

часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;

під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. Використану хустку варто негайно викинути та помити руки;

уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;

якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей;

відвідуючи живі ринки в районах, в яких зараз фіксуються випадки нового коронавірусу, уникайте контакту з живими тваринами та поверхнями, які контактують з тваринами;

не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження. Із сирим м’ясом, молоком тощо слід поводитися обережно.

Фото: Слово і діло

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!